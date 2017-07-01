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    Суд оставил под стражей организатора похищения нардепа Гончаренко

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    Нардеп Гончаренко: "похищение" (47)

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    Коллегия судей Апелляционного суда заслушала доводы сторон обвинения и защиты и вынесла постановление - оставить в силе постановление суда первой инстанции о продлении на два месяца содержания подсудимого Александра Кушнарева под стражей.
    Подозреваемый Александр Кушнарев
    "Думская"

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Александру Кушнареву, которого прокуратура обвиняет в организации похищения народного депутата от БПП Алексея Гончаренко, оставив в силе предыдущее решение о содержании его под стражей.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    facebook.com/alexeygoncharenko
    Мотивы "похищения" Гончаренко: месть или справедливость?

    "Коллегия судей Апелляционного суда заслушала доводы сторон обвинения и защиты и вынесла постановление — оставить в силе постановление суда первой инстанции о продлении на два месяца содержания подсудимого Кушнарева под стражей. Позицию прокурора Сергея Зубаря касательно риска того, что подозреваемый может избегать следствия, судьи признали обоснованной", — говорится в сообщении, которое цитирует "Укринформ".

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    Отметим, несколькими днями ранее Апелляционный суд Одесской области согласился изменить меру пресечения для отставного генерала Анатолия Слободянника, который также проходит по делу о "похищении Гончаренко". После этого в Одессе начались акции протеста с требованием не допустить выхода из СИЗО Кушнарева. 

    Прокуратура Одесской области 23 февраля сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.

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    Правоохранители сообщили, что Гончаренко хотели облить кислотой, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. В ходе спецоперации были задержаны трое мужчин, среди них — депутат райсовета Александр Кушнарев.

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