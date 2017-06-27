В Одессе сорвали суд по делу организатора "похищения" нардепа Гончаренко

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В Одессе активисты во вторник сорвали судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в организации похищения в феврале текущего года народного депутата Алексея Гончаренко.

Апелляционный суд Одесской области сегодня должен был рассмотреть вопрос о мере пресечения одному из подозреваемых в производстве — Александру Кушнареву, который является депутатом Лиманского райсовета Одесской области от "Оппозиционного блока".

Адвокат настаивает на домашнем аресте, представитель обвинения — на продлении срока содержания под стражей.

В суд пришли активисты, которые публично выразили недоверие коллегии судей, которая рассматривает материалы производства (Наталья Гридина, Александр Потанин, Виталий Мандрик).

В частности, как заявил глава региональной организации "Люстрационного комитета" Константин Цховребашвили, ранее Гридина в населенном пункте Лиманское получила земельный участок, а в то время подсудимый вел в Лиманском активную политическую деятельность, имел влияние в районе, передает УНИАН.

"Судья Гридина, которая входит в вашу тройку, в 2007 году получила участок в Лиманском под дачу. Если вы создаете такую тройку судей, то вам общество заявляет недоверие", — заявил Цховребашвили.

По его словам, в таком составе коллегия судей не должна рассматривать материалы дела, так как может предвзято относиться к подозреваемому.

Кроме того, вызывает ряд вопросов изменение меры пресечения (с содержания в СИЗО на домашний арест) еще одному фигуранту, решение по которому суд принял вчера, 26 июня.

"Вы вчера отпустили человека, который, как видела вся страна, был инициатором тяжелейшего преступления", — заявил Цховребашвили.

В свою очередь председательствующий в суде сообщил, что заседание переносится, а дата его проведения будет сообщена позднее.