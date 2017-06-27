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    Суд выпустил из СИЗО обвиняемого по делу о "похищении" нардепа Гончаренко

    Тема:

    Нардеп Гончаренко: "похищение" (44)

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    Согласно решению Апелляционного суда Одесской области, принятому накануне, Анатолий Слободянник покинет СИЗО и будет помещен под домашний арест.
    Один из организаторов похищения нардепа Алексей Гончаренко Анатолий Слободянник
    Думская.net

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области согласился изменить меру пресечения для отставного генерала Анатолия Слободянника — одного из обвиняемых в организации похищения народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    facebook.com/alexeygoncharenko
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    Согласно решению суда, Слободянник покинет СИЗО и будет помещен под домашний арест, сообщает "Думская".

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    Издание также уточняет, что организатор похищения — депутат Лиманского райсовета Александр Кушнарев — пока остается в СИЗО, однако во вторник состоится заседание, на котором ему также могут смягчить меру пресечения и освободить из-под стражи.

    Прокуратура Одесской области 23 февраля сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.

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    Правоохранители сообщили, что Гончаренко хотели облить кислотой, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. В ходе спецоперации были задержаны трое мужчин, среди них — депутат райсовета Александр Кушнарев.

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