Активисты в Одессе намерены помешать освобождения "похитителя" Гончаренко

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области может смягчить меру пресечения для основного фигуранта дела о "похищении" народного депутата от БПП Алексея Гончаренко. Такле положение вещей не устраивает одесский проукраинских активистов, сообщает "Думская".

Накануне сообщалось, что суд выпустил из СИЗО под домашний арест отставного генерала Анатолия Слободянника — одного из обвиняемых по данному делу.

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"Аллилуйя, украинское правосудие! Отпустить практически на волю брата русского генерала и агента РФ — это 5! Но это еще не все. Во вторник, 27 июня, будет рассмотрение вопроса по мере пресечения для соучастника по преступлению и также агента российских спецслужб — Кушнарева, очень известного в регионе коллаборанта. Есть инфа, что его тоже должны выпускать", — написал на своей странице в Facebook экс-лидер одесского "Правого сектора", общественный активист Сергей Стерненко.

Сегодня в 12 часов активисты намерены прийти под здание Апелляционного суда, чтобы не допустить освобождения Кушнарева. Активисты и прокурор высказывают опасение, что после выхода из СИЗО подозреваемые могут сбежать в Россию или на неподконтрольную территорию Донбасса.

Прокуратура Одесской области 23 февраля сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.

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Правоохранители сообщили, что Гончаренко хотели облить кислотой, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. В ходе спецоперации были задержаны трое мужчин, среди них — депутат райсовета Александр Кушнарев.