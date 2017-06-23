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    Общество

    Нацсоюз журналистов раскритиковал обыски в редакции "Страны"

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (59)

    (обновлено: )14120
    Как сообщил глава НСЖУ, редакционная политика издания "вызывает много вопросов", однако она должна обсуждаться самими журналистами, экспертами и обществом, а государство должно вмешиваться только в случае нарушения законов.
    Обыск в офисе интернет-издания Страна
    Facebook Svetlana Kryukova

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко раскритиковал обыски в редакции издания "Страна.ua" и задержание ее главреда Игоря Гужвы.

    Игорь Гужва об обысках в Стране.ua. Видео
    Канал на Youtube Страна.ua
    Комментарий Гужвы по поводу обысков и недопуска адвокатов

    "Обыск редакции СМИ и задержание главного редактора — чрезвычайная ситуация! Особенно учитывая, что "Страна.ua" имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать чиновников. Поэтому силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений. Но ко всему, уже мы говорим о факте — недопуск адвокатов и ночную силовую спецоперацию", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что редакционная политика издания "вызывает много вопросов".

    "Но она должна обсуждаться самими журналистами, экспертами, обществом. Если есть нарушение закона — то только тогда включается государство. Международные партнеры НСЖУ уже встревожены ночными обысками и задержаниями. И требуют, как и мы, аргументированных объяснений именно такому поведению силовиков", — резюмировал Томиленко.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Смотрите также: Как обыскивали Гужву и его "Страну"

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