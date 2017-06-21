В Александровку в Донбассе вернули воду

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В Александровке Донецкой области восстановлено центральное водоснабжение. Населенный пункт был последним, который оставался без воды из-за повреждения на насосной станции Южно-Донбасского водопровода, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07.00 21 июня в поселке городского типа Александровка централизованное водоснабжение восстановлено. В течение 20 июня осуществлялся подвоз воды населению (пгт Александровка)", — говорится в сообщении.

Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций по обе стороны от линии соприкосновения, что обеспечивает водоснабжение более 1,8 миллиона человек. Через два дня станция возобновила работу. В тот же день в Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, что станция вновь подверглась обстрелу и не работает.Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.