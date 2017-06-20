Продолжение боев на Донбассе не говорит о провале "Минска" - ОБСЕ

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Продолжение боевых действий в Донбассе — это провал подписантов минских соглашений, а не самого переговорного процесса, заявил журналистам первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Ранее президент Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. Согласно заявлениям депутатов Рады, которые принимают участие в разработке документа, главными его идеями являются признание отдельных районов Донецкой и Луганской областей "оккупированными" территориями, а также переход к проведению там "воинской операции" вместо "антитеррористической". При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс".

"Решение конфликта лежит в руках так называемых ДНР, украинских вооруженных сил, а также всех подписантов, которые подписали соглашения. Если бои будут продолжаться, и этот населенный пункт (Саханка — Ред.) будет так же находиться под обстрелами, это не будет провалом минских соглашений, это не будет провалом СММ — это будет провалом тех, кто подписал эти соглашения. А подписантами являются господин Захарченко, господин Плотницкий и бывший президент Кучма", — сказал Хуг.

Хуг, который прибыл с инспекцией в прифронтовой населенный пункт Саханка, расположенный в самопровозглашенной ДНР, вновь отметил также, что стрельба по густонаселенным районам и размещение там военной техники является абсолютно неприемлемым.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.