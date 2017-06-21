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    Лавров: Россия готова продолжать "нормандское" взаимодействие по Донбассу

    Тема:

    Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2 (509)

    (обновлено: )26
    По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, РФ готова продолжать взаимодействие в рамках "нормандского формата", в качестве внешнего сопровождения контактной группы.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Москва готова продолжать взаимодействие с партнерами по "нормандскому формату" для урегулирования на востоке Украины, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

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    "Конечно, мы говорили об Украине. Наша общая позиция: необходимость полного выполнения минского комплекса мер… Мы в России исходим из того, что для того чтобы они были реализованы, необходимо больше воли со стороны властей в Киеве. Будем, конечно же, тоже готовы продолжать взаимодействие, об этом тоже сегодня шла речь, в рамках "нормандского формата", в качестве очень важного внешнего сопровождения контактной группы", — сказал Лавров.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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