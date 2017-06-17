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    Общество

    В Мариуполе отмечают годовщину освобождения города от ополченцев

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    Киев - Донбасс. Конец АТО? (568)

    (обновлено: )15709
    По центральному проспекту города прошел военный парад. По словам замминистра внутренних дел, оборона города сыграла ключевую роль в ходе военного конфликта на востоке страны.
    В Мариуполе празднуют годовщину освобождения города от ополченцев
    Полиция Донецкой области

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Мариуполе состоялись торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины освобождения города от ополченцев.

    Еврокомиссар Йоханнес Хан во время визита в Украину 18 июня 2015 г.
    Фото Еврокомиссия
    Еврокомиссар Хан развитием Мариуполя удовлетворен - спецкор

    Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по центральному проспекту города прошел военный парад.

    Почетное место в колонне занял отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов", бойцы которого участвовали в освобождении Мариуполя.

    Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время выступления на торжествах по случаю годовщины освобождения Мариуполя заявил, что оборона города сыграла ключевую роль в ходе военного конфликта на востоке страны.

    "Это первый город, который мы освободили в то время. И это было очень важно — показать силу и решимость всей Украине, что мы можем наступать. Оборона Мариуполя сыграла ключевую роль. Иначе ни Мелитополь, ни Бердянск не были защищены", — отметил он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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