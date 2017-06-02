Еврокомиссар Хан развитием Мариуполя удовлетворен - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан и председатель представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли посетили Широкино и Мариуполь.

Также с европейской делегацией населенные пункты Донецкой области посетили министр иностранных дел Павел Климкин и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

О результатах поездки европейской делегации на восток Украины подробнее сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Мариуполя Тимофей Львутин.

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Какие главные заявления прозвучали во время брифинга представителей украинской власти к европейской делегации? РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасс: Россия готова к перезагрузке отношений, а вы?

— Журналистов туда не пустили в целях безопасности. То есть конкретно, какие эмоции непосредственно испытывал, например, комиссар ЕС по вопросам политики Хан, мы не знаем. Но он заявил, какие у него остались впечатления. Он сообщил, что действительно Украине надо этот конфликт каким-то образом решать, то есть решать конечно же мирным путем. Он заявил, что это открытый конфликт, то есть нет никакого замороженного конфликта. Конечно же присутствовал Павел Климкин. Также был и губернатор Донецкой области Павел Жебривский, и Геннадий Зубко, и Вадим Черныш. Отметим такой момент, что вторая локация, это посещение официального нового проекта под названием "социальное общежитие для переселенцев". То есть это проект, который реализуется впервые в Украине. То есть до этого можно смело сказать, что последние три года переселенцы были, грубо говоря, предоставлены сами себе. То есть они уехали с неподконтрольной территории и все. Их здесь бросили, буквально, на украинской территории, то есть никому они не принадлежали. Но сейчас реализован данный проект и я могу с уверенностью сказать, что полностью финансирование оплатил ЕС. Это было ни много, ни мало. То есть выделили сначала семь миллионов, потом еще выделилось дополнительно порядка двух миллионов. Семь миллионов выделили на реконструкцию всего данного здания, а два миллиона на бытовые нужды. Въехали туда люди из Донецка и Горловки. Всего въехало 75 человек. То есть там были и многодетные семьи, там были и люди с инвалидностью. По словам Геннадия Зубко, это лишь первый проект, который реализуется в Украине и в самом Мариуполе будет реализоваться еще как минимум два подобных проекта. А вообще по Украине планируется реализовать порядка 200 таких проектов. В частности, он заявил о том, почему помощь пришла из ЕС. Потому что по его словам, у нашего государства нет в бюджете денег для того, чтобы выделить и оплатить подобные проекты. Поэтому приходится просить помощи у западных партнеров. В частности, Павел Жебривский буквально на встрече с Ханом заявил о том, что было бы неплохо выделить еще 20 миллионов евро для реализации подобного проекта, но Хан заявил о том, что этот вопрос будет рассмотрен непосредственно когда он вернется в Европу. Комиссару ЕС все понравилось. Он отметил, что данное общежитие построено по европейским стандартам и каких-то вопросов по поводу реализации данного проекта у него нет. Он остался доволен.

Что интересного говорили относительно Мариуполя?

— По поводу Мариуполя я хочу повторить, что будут реализовываться в данном случае еще два проекта. В частности, социальное общежитие, чтобы переселенцы могли нормально жить, то есть уже со своим жильем. Также была локация в восточном микрорайоне, который был обстрелян пару лет назад. Там посетили амбулаторию. Но каких-либо конкретных комментариев там не было. То есть Мариуполь движется в Европу и там все очень хорошо. Вот так отметил комиссар ЕС, а также Павел Климкин. Глава МИД в частности заявил, что он каждый раз везет западных партнеров в Мариуполь, для того чтобы показать непосредственную разницу. В Широкино он их повез для сравнения, чтобы показать разруху из-за конфликта. И вот рядом находится буквально в 18 километрах Мариуполь, где жизнь налаживается и развивается. И вот на этом контрасте он постоянно и делает акцент.

Что Йоханнес Хан говорил по поводу инвестиций?

— Комиссар Хан заявил о том, что инвестиции будут. Но Павел Жебривский дважды намекнул в начале встречи и потом, что еще нужна помощь. Но конкретно сколько это будет денег, то есть когда будет реализация, не обсуждалось. Единственное, еще раз повторюсь, порядка 200 данных проектов по всей Украине собираются реализовать в течение этого года.

Как в Мариуполе готовились к этому визиту?

— Мы приехали на данное мероприятие за час до его начала и мы заметили, что действительно было довольно много правоохранителей. Была также перекрыта дорога. Но отметим такой момент, что проверка была полностью произведена. То есть непосредственно были и взрывотехники, которые полностью проверяли и стоящие рядом автомобили, а также полностью общежития. По поводу безопасности я могу отметить, что волноваться в частности лицам, которые приехали, чиновникам, вообще не о чем было. Было все на довольно высоком уровне. То есть каждого отдельно проверяли, и в принципе какого-либо даже намека не было. Единственное, что могу сказать, что небезопасно было то, что они ездили в Широкино. Это место боевых действий все же. Насколько знаю, через час они уже уедут из Мариуполя. Дальнейшие их планы пока неизвестны.

Ранее миротворец ООН (участник двух миротворческих миссий — в 1994 году и в 1996 году) Сергей Малярчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что миротворческая миссия ООН помогла бы урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.

Также политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сдвиги в решении конфликта на Донбассе появятся тогда, когда США определятся со своим представителем по этому вопросу.