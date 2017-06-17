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    ЮНИСЕФ: 750 тыс детей в Донбассе могут остаться без чистой воды

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (565)

    (обновлено: )2201
    По словам представителя ЮНИСЕФ, около трех миллионов человек на востоке Украины зависят от водоочистительных систем, вокруг которых сейчас происходят бои.
    Дети в Донбассе
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Почти 750 тыс детей на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды из-за боевых действий в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры, заявила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан, передает Центр новостей ООН.

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    По ее словам, такая ситуация чревата вспышкой инфекционных заболеваний.

    "На этой неделе из-за эскалации вооруженных столкновений и, в частности, обстрелов были повреждены две станции по очистке воды Южнодонбасского водопровода. В результате примерно 400 тысяч человек, включая 104 тысячи детей, по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области четверо суток были лишены доступа к безопасной питьевой воде", — сказала она. 

    По словам представителя ЮНИСЕФ, около трех миллионов человек на востоке Украины зависят от водоочистительных систем, вокруг которых сейчас происходят бои. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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