ЮНИСЕФ: 750 тыс детей в Донбассе могут остаться без чистой воды

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Почти 750 тыс детей на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды из-за боевых действий в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры, заявила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан, передает Центр новостей ООН.

По ее словам, такая ситуация чревата вспышкой инфекционных заболеваний.

"На этой неделе из-за эскалации вооруженных столкновений и, в частности, обстрелов были повреждены две станции по очистке воды Южнодонбасского водопровода. В результате примерно 400 тысяч человек, включая 104 тысячи детей, по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области четверо суток были лишены доступа к безопасной питьевой воде", — сказала она.

По словам представителя ЮНИСЕФ, около трех миллионов человек на востоке Украины зависят от водоочистительных систем, вокруг которых сейчас происходят бои.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.