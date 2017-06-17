Переселенка из Донецка в чемодане пыталась провести в Польшу своего сына

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Гражданка Украины спрятала своего 7-летнего сына в сумку и попыталась перевезти его таким образом в Польшу. Сама мама имела на руках биометрический паспорт, однако у сына был документ без визы, сообщает ТСН.

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50-летняя женщина в поезде Киев – Перемышль вызвала подозрение польских пограничников, потому что заметно нервничала. "Женщина очень не хотела давать этот чемодан для проверки. Сначала она лишь немного приоткрыла молнию. И когда наши работники таки открыли чемодан, оказалось, что сверху была одежда, а под ней ребенок. Мы хотели как можно быстрее вытащить мальчика, однако женщина еще некоторое время мешала нам это сделать", — сообщила представитель польской таможни в Жешуве Эдита Хабовская.

Поляки сообщили, что у мальчика поднялась температура и ему вызвали скорую. Женщину с сыном высадили с поезда и передали украинским пограничникам, а потом забрали в ближайший отдел полиции. Там выяснилось, что задержанная Марина Шишкина – из Донецка. С началом АТО с сыном переехала в Днепра. Уверяет, что 10 лет назад против нее сфабриковали дело относительно мошенничества, конфисковали имущество, после чего женщина мечтала уехать в Германию.

"В Украине нам отказывали в выдаче загранпаспортов на протяжении четырех лет. Мы приехали в Россию и там в консульстве украинском в городе Екатеринбург мы получили заграничные паспорта", — рассказала она.

Женщина уверяет, что сына в чемодане не прятала, а как он там оказался — не знает. "Я ему, конечно, сказала где-то там прятаться, потому что у него паспорта нет. А потом я сказала, что мы беженцы. Я ничего не запихнула, он просто сидел в разных местах, ну, может, где-то он и прятался, ну, я его никуда не спрятала", — утверждает Марина Шишкина.

Как оказалось, это уже вторая попытка женщины въехать в Евросоюз. 11 июня, в первый день безвиза, поляки уже высаживали ее и сына с поезда, поскольку биометрический паспорт был только у женщины. Со второй попытки по факту незаконного вывоза ребенка за границу правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном пересечении границы. Санкция этой статьи предусматривает заключение сроком от 3 до 5 лет. Кроме того, как ребенок в чемодане пересек украинскую границу – еще должно выяснить служебное расследование, которое уже начали пограничники.

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С 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.