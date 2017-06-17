Военные сообщили о потерях на Донбассе за сутки

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Военные зафиксировали 67 случаев нарушения режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.

"В результате боевых действий один украинский воин вчера, к сожалению, погиб. Еще трое наших мужественных защитников получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По словам силовиков, под обстрелами оказались их укрепления возле населенных пунктов Богдановка, Широкино, Водяное, Павлополь, Пески, Троицкое, Крымское и других. Огонь велся из минометов, БМП, гранатометов, танков и стрелкового вооружения, сообщили в пресс-центре.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.