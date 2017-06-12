Биометрические паспорта получили 3,7 млн украинцев

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Вокруг получения биометрических паспортов после вступления в силу безвизового режима Украины с Евросоюзом ажиотаж не утихает, но бланков документов достаточно. По состоянию на 12 июня оформлено около 3,7 млн паспортов, подавляющее большинство которых уже выданы на руки украинцам, сообщает Государственная миграционная служба Украины.

"По состоянию на 9 утра понедельника оформлены в общей сложности около 3,7 млн биометрических паспортов, подавляющее большинство из которых уже получено", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что такое количество биометрических паспортов выдано с того момента, как они были введены в Украине, то есть с января 2015 года.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступило в силу 11 июня.

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Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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Ранее пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что по состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника: 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС; 63% граждан страны отправились в Польшу.