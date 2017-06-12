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    Общество

    Авдеевка до сих пор остается без газа - ГСЧС

    (обновлено: )10
    Сообщается, что на данный момент газоснабжение в городе Авдеевка отсутствует, ремонтные работы поврежденного в результате боевых действий подземного газопровода не проводили.
    Газовая конфорка
    flickr.com/Adam

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Газоснабжение Авдеевки Донецкой области по-прежнему отсутствует, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    Ранее Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что часть Авдеевки и близлежащие поселки остались без газа из-за повреждения магистрального газопровода.

    "По состоянию на 07.00 12 июня газоснабжение в городе Авдеевка отсутствует, ремонтные работы поврежденного 7 июня в результате боевых действий подземного газопровода (диаметр 273 миллиметра) не проводили в связи с опасностью для работников", — говорится в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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