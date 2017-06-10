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10.06.201712:17
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    Авдеевка четвертый день остается без газоснабжения

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (515)

    (обновлено: )9520
    Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников.
    Обстрел Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Авдеевка Донецкой области уже четвертый день остается без газоснабжения, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Так, еще 7 июня в результате боевых действий вблизи Авдеевки произошло повреждение подземного газопровода (диаметр 273 мм). В результате было прекращено газоснабжение города.

    "По состоянию на 7:00 10 июня газоснабжение в г. Авдеевка отсутствует", — говорится в сообщении.

    В ГСЧС отметили, что проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). 

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