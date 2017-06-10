Авдеевка четвертый день остается без газоснабжения

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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Авдеевка Донецкой области уже четвертый день остается без газоснабжения, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, еще 7 июня в результате боевых действий вблизи Авдеевки произошло повреждение подземного газопровода (диаметр 273 мм). В результате было прекращено газоснабжение города.

"По состоянию на 7:00 10 июня газоснабжение в г. Авдеевка отсутствует", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ).