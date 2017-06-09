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    Госдеп поблагодарил полицию за реакцию на взрыв в посольстве США в Киеве

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    Взрыв возле посольства США в Киеве (189)

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    В ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал, полиция расследует инцидент по статье "злостное хулиганство".
    Взрыв у посольства США в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Госдепартамент США выразил за надлежащую и быструю реакцию в связи со взрывом небольшого зажигательного устройства в посольстве США в Киеве, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

    ДРОН СНЯЛ МЕСТО ВЗРЫВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСОЛЬСТВА США В КИЕВЕ
    ru.tsn.ua
    Взрыв у посольства США в Киеве: видео с дрона

    "Представители власти там отреагировали быстро и надлежащим образом, за что мы хотим их поблагодарить", — заявила Науэрт.

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    В ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

    Дипломатическое представительство США в Украине не рассматривает ночной взрыв как теракт, однако полиция переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи "теракт" на "злостное хулиганство".

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