Госдеп поблагодарил полицию за реакцию на взрыв в посольстве США в Киеве

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Госдепартамент США выразил за надлежащую и быструю реакцию в связи со взрывом небольшого зажигательного устройства в посольстве США в Киеве, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

"Представители власти там отреагировали быстро и надлежащим образом, за что мы хотим их поблагодарить", — заявила Науэрт.

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В ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

Дипломатическое представительство США в Украине не рассматривает ночной взрыв как теракт, однако полиция переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи "теракт" на "злостное хулиганство".