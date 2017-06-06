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    Общество

    Запасы воды на Донецкой фильтровальной станции критически низки - ГСЧС

    (обновлено: )13201
    В ГСЧС сообщили, что оперативно решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников, так как остаток в резервуаре составляет около 1 тысячи куб.м.
    Донецкая фильтровальная станция
    golos.ua

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. По состоянию на 7 часов утра электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует, остаток в резервуаре составляет около 1 тысячи куб.м., сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day
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    В ГСЧС сообщили, что решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

    Напомним, еще в воскресенье, 4 июня, в результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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