Запасы воды на Донецкой фильтровальной станции критически низки - ГСЧС

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. По состоянию на 7 часов утра электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует, остаток в резервуаре составляет около 1 тысячи куб.м., сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

Напомним, еще в воскресенье, 4 июня, в результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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