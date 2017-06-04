Группа "Океан Эльзы" перенесла бесплатный концерт в Донбассе

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Группа "Океан Эльзы" вынуждена перенести запланированный на 9 июня концерт в Северодонецке Луганской области в соседний Лисичанск. Об этом заявляет пресс-служба группы.

"В связи с плохим состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью, заявленный концерт группы "Океан Эльзы" переносится в город Лисичанск на стадион "Шахтер", который даст возможность принять большее количество зрителей", — сообщили музыканты.

Все остальное без изменений: 9 июня 2017 года, вход с 18:00, начало концерта в 20:00. Также подчеркивается, что вход на мероприятие свободный.

Программа выступления в Лисичанске будет идентична той, которая была представлена в странах "Мирового тура 2016-2017". Прозвучат и песни альбома "Без меж", и главные хиты группы.

Ранее сообщалось, что лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук чуть не сгорел в Ивано-Франковске, куда приехал с концертом.