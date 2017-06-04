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    Группа "Океан Эльзы" перенесла бесплатный концерт в Донбассе

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    Концерт группы "Океан Эльзы" перенесли в связи с плохим состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью. Выступление пройдет в городе Лисичанск на стадионе "Шахтер".
    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Группа "Океан Эльзы" вынуждена перенести запланированный на 9 июня концерт в Северодонецке Луганской области в соседний Лисичанск. Об этом заявляет пресс-служба группы.

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    "В связи с плохим состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью, заявленный концерт группы "Океан Эльзы" переносится в город Лисичанск на стадион "Шахтер", который даст возможность принять большее количество зрителей", — сообщили музыканты.

    Все остальное без изменений: 9 июня 2017 года, вход с 18:00, начало концерта в 20:00. Также подчеркивается, что вход на мероприятие свободный.

    Программа выступления в Лисичанске будет идентична той, которая была представлена в странах "Мирового тура 2016-2017". Прозвучат и песни альбома "Без меж", и главные хиты группы.

    Ранее сообщалось, что лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук чуть не сгорел в Ивано-Франковске, куда приехал с концертом.

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