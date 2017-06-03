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    Суд приостановил решение о возврте советских улиц в Николаевской области

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    В конце мая Баштанский городской совет принял решение о переименовании улиц и возвращении им старых советских названий. В пятницу, 2 мая, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановке данного решения.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Суд приостановил решение Баштанского городского совета Николаевской области о возвращении улицам прежних названий, до вступления в силу закона о декоммунизации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

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    "Сегодня, 2 июня 2017 года, Баштанский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора об обеспечении иска и приостановил действие решения Баштанского местного совета о возвращении старых названий ряду улиц, которые ранее были переименованы в процессе декоммунизации", — говорится в сообщении.

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    Согласно сообщению, рассмотрение дела по существу назначено на 15 июня.

    Напомним, 25 мая Баштанский городской совет принял решение о переименовании улиц и возвращении им старых советских названий. Позже Украинский институт национальной памяти попросил правоохранителей расследовать возвращение названий улиц, которые были переименованы в рамках исполнения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики", в Баштанке Николаевской области. 

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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