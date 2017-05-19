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    Культура

    Декоммунизация добралась до учебных программ по сольфеджио и пению

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (148)

    (обновлено: )19102
    В Минкульте сообщили, что из числа "репертуарных списков", представленных на конкурсе учебных программ по направлению "Музыкальное искусство", должны быть исключены музыкальные произведения, в которых воспевался СССР.
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    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Министерство культуры объявило о проведении Всеукраинского конкурса учебных программ по направлению "Музыкальное искусство", в перечне требований которого указано, что программы по виолончели, сольфеджио, сольному пению, симфоническому оркестру, "переделанные из советских, рассматриваться не будут".

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    "При составлении "Списка использованных источников" и "Ориентировочных репертуарных списков" учитывать требования законодательных актов, таких как: 1) Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"; 2) Постановление Верховной Рады Украины "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, парламентов стран мира о признании Российской Федерации государством-агрессором"; 3) приказ МОН Украины от 16.06.2015 №641 "Об утверждении концепции национально-патриотического воспитания детей и молодежи", где высказывании предостережение по декоммунизации, агрессии Российской Федерации", — говорится в пункте 4 требований (больше см. здесь).

    Таким образом, из числа "репертуарных списков" должны быть исключены музыкальные произведения, в которых воспевались какие-либо аспекты жизни населения СССР.

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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