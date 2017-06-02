Правозащитники обвинили силовиков в пытках жителей Донбасса

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Правозащитники зафиксировали 23 случая незаконного задержания украинскими силовиками жителей Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах, в некоторых случаях к ним применялись пытки, заявил представитель правозащитной организации Украинский Хельсинский союз по правам человека Андрей Гладун.

"Мы собрали информацию о задержании 23 человек в зоне проведения АТО или поблизости нее. Эти задержания совершались украинскими военнослужащими или правоохранителями в течение 2014-2015 годов", — заявил Гладун в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, некоторых из них задерживали с нарушением процедуры, некоторых удерживали без санкций суда, а в 19 случаях силовики применяли к задержанным пытки и жестокое обращение. Он сообщил, что силовики допрашивали задержанных на предмет сотрудничества с ополченцами. Также, по словам правозащитника, они проводили незаконные обыски у задержанных, в том числе с конфискацией имущества.

Гладун также сказал, что правозащитники зафиксировали случаи, когда "задержанных лиц использовали в качестве живого щита или привлекали к работам в непосредственной близости к зоне, где проходили военные действия, что ставило их жизнь под угрозу".

Вместе с тем, по его словам, правозащитники обращались в правоохранительные органы за информацией, понесли ли ответственность силовики за такие действия. Правоохранители сообщили правозащитникам, что за такие действие за два года привлечены к ответственности 47 украинских силовиков.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.