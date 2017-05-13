Защита Януковича просит объяснить основания вызова в суд через СМИ

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича требует разъяснений от Оболонского районного суда Киева, на основе каких норм УПК Украины суд вызывает участника уголовного производства через Интернет и СМИ, говорится в заявлении адвокатов объединения "AVER LEX", которое представляет интересы Януковича.

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Адвокат Виталий Сердюк отмечает, что рассмотрение дела против Януковича началось с манипулирования общественным мнением и нормами законодательства. Прокуратура и суд ссылаются на последние изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые должны быть исключены на этапе их принятия.

"16 марта этого года специально под дело против Виктора Януковича были "продавлены" изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Но принципиальными для народных депутатов и общественности были публичные обещания Генерального прокурора Юрия Луценко исключить из текста законопроекта положения относительно вызова лиц через официальные печатные издания и Интернет", — говорит Сердюк.

Но, по его словам, рассмотрение дела против Януковича началось с того, что ГПУ и Оболонский суд, ссылаясь на изменения в УПК от 16.03.2017, применяют процедуру вызова в суд через издание "Урядовый курьер" и сайт Оболонского суда.

По мнению адвоката, это говорит о том, что во время этого судебного процесса будет формироваться практика вызова каких-либо лиц в суд именно таким способом, от которого представители ГПУ недавно якобы отказались.

"В связи с этим, для соблюдения законодательства как в этом процессе, так и в любых других, мы обратились к Оболонскому районному суду за разъяснением, на основании каких именно норм УПК Украины суд осуществляет вызов участника уголовного производства через Интернет и СМИ", — отметил Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.