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    Общество

    Защите Януковича предложили три варианта организации судебного заседания

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (557)

    (обновлено: )26
    Сторона защиты может воспользоваться оборудованием суда для организации видеоконференции либо своим оборудованием и программным обеспечением, предоставленным судом. Кроме того, защита может установить видеосвязь с Януковичем посредством программы Skype.
    Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко сообщила, что стороне защиты экс-президента Виктора Януковича предложено три варианта, как может быть организовано судебное заседание по делу о госизмене, сообщают РИА Новости.

    Виктор Янукович
    Кадр из видео канала "112 Украина"
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    В частности, сторона защиты может воспользоваться оборудованием суда для организации видеоконференции либо своим оборудованием и программным обеспечением, предоставленным судом. Кроме того, защита может установить видеосвязь с Януковичем посредством программы Skype.

    По словам Свинаренко, никаких запросов украинской стороны в адрес России по поводу организации судебного заседания в режиме видеоконференции не требуется.

    Ранее, 5 мая, сайт судебной власти Украины разместил фотокопию повестки с вызовом Януковича 18 мая на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о госизмене. В повестке указывается, что стороне защиты дана возможность обеспечить участие Януковича в подготовительном заседании суда в режиме видеоконференции. Свинаренко ранее заявила, что Оболонский райсуд готов к проведению видеоконференции с Януковичем 18 мая.

    "Никакие запросы для проведения видеоконференции не нужны", — сказала Свинаренко.

    Ранее в Минюсте России сообщили, что обращения из Украины об обеспечении видеосвязи Януковича с судом в Киеве к ним пока не поступали.

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