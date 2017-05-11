Защите Януковича предложили три варианта организации судебного заседания

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко сообщила, что стороне защиты экс-президента Виктора Януковича предложено три варианта, как может быть организовано судебное заседание по делу о госизмене, сообщают РИА Новости.

В частности, сторона защиты может воспользоваться оборудованием суда для организации видеоконференции либо своим оборудованием и программным обеспечением, предоставленным судом. Кроме того, защита может установить видеосвязь с Януковичем посредством программы Skype.

По словам Свинаренко, никаких запросов украинской стороны в адрес России по поводу организации судебного заседания в режиме видеоконференции не требуется.

Ранее, 5 мая, сайт судебной власти Украины разместил фотокопию повестки с вызовом Януковича 18 мая на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о госизмене. В повестке указывается, что стороне защиты дана возможность обеспечить участие Януковича в подготовительном заседании суда в режиме видеоконференции. Свинаренко ранее заявила, что Оболонский райсуд готов к проведению видеоконференции с Януковичем 18 мая.

"Никакие запросы для проведения видеоконференции не нужны", — сказала Свинаренко.

Ранее в Минюсте России сообщили, что обращения из Украины об обеспечении видеосвязи Януковича с судом в Киеве к ним пока не поступали.