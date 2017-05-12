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    Янукович обратился в Минюст России с просьбой организовать видеоконференцию

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (558)

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    По информации пресс-службы адвокатского объединения Aver Lex, защита Януковича требует, чтобы видеоконференция была организована надлежащим образом, то есть в порядке международной правовой помощи.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Защита направила обращение в Минюст РФ и Ростовский областной суд с просьбой организовать видеоконференцию экс-президента Украины Виктора Януковича с киевским судом, заявил в пятницу адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

    Виктор Янукович
    Кадр из видео канала "112 Украина"
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    В начале мая сайт судебной власти Украины разместил фотокопию повестки с вызовом Януковича 18 мая на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о госизмене. В повестке указывается, что стороне защиты дана возможность обеспечить участие Януковича в подготовительном заседании суда в режиме видеоконференции.

    "Уже после заседания суда 4 мая 2017 года на адвокатское объединение Aver Lex" ежедневно осуществляются кибератаки. Вероятно, для доступа к будущему сеансу видеосвязи и влияния на него. Конечно, по этому поводу мы уже обратились к киберполиции. Также мы обратились к Минюсту РФ и Ростовскому областному суду с просьбой обеспечить выполнение решения Оболонского районного суда Киева от 4 мая 2017 и организовать видеоконференцию", — приводит слова Сердюка пресс-служба его адвокатского объединения Aver Lex.

    В пресс-службе добавили, что защита Януковича требует, чтобы видеоконференция была организована надлежащим образом, то есть в порядке международной правовой помощи.

    "Участие моего клиента в судебном заседании должно происходить исключительно по процедуре международной правовой помощи. То есть, Оболонским районным судом города Киева должен быть направлен запрос в Минюст РФ об организации видеоконференции. Это единственная допустимая Уголовным процессуальным кодексом Украины процедура. Но пока такой запрос судом еще не направлен. В то же время проведение видеоконференции при помощи Skype не гарантирует обеспечение соблюдения требований законодательства", — добавил Сердюк.

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