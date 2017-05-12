В деле о госизмене Януковича нарушены все процедуры - Тимошенко

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича заполитизировано, в нем нарушены все процедуры, что ведет к оправданию обвиняемого в международных судебных инстанциях, считает глава парламентской фракции "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

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"То, как сегодня работает украинская власть, она, по сути, строит путь для оправдания Януковича. Там нет ничего, что происходит правильно. Во-первых, политизировали это дело, и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора. Во-вторых, нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях", — заявила Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

Она также добавила, что как одна из пострадавших от правления Януковича желает его реального осуждения. "То, что сегодня сделано, говорит о том, что Европейский суд имеет все основания практически признать приговор незаконным", — отметила Тимошенко.

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Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.