Около 20 заключенных из Крыма хотят отбывать наказание в Украине

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Еще около 20 заключенных из Крыма выразили желание отбывать наказание в Украине, заявил в четверг журналистам представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

Ранее в пункте пропуска "Гоптовка-Нехотеевка" на украинско-российской границе состоялась передача 12 заключенных из Крыма. Передача стала возможной благодаря подписанию соглашения между украинским и российским омбудсменами о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания в Украине.

"Сейчас речь идет о следующей группе. По нашим данным, это около 20 человек, которые хотели бы отбывать наказание на территории Украины. Это те, кто обращались к нам. Я думаю, что их значительно больше", — заявил Чаплыга.

По его словам, омбудсмены двух стран уже начали переговоры о передаче Киеву заключенных из Крыма. Чаплыга также выразил надежду, что эта передача состоится быстрее, чем в прошлый раз.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.