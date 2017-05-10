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    Культура

    Известная российская певица попала в базу "Миротворца" из-за Крыма

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (254)

    (обновлено: )30
    Певица Катя Лель попала в базу данных под своим настоящим именем Екатерина Чупринина за "незаконное пересечение государственной границы Украины" во время концертной деятельности.
    Певица Катя Лель. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Российская певица Катя Лель попала в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.

    Президент РФ В. Путин встретился с американским актером С. Сигалом. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Американский актер с гражданством РФ Стивен Сигал попал в базу "Миротворца"

    Как сообщается на сайте "Миротворец", певица попала в базу данных под своим настоящим именем Екатерина Чупринина за "незаконное пересечение государственной границы Украины" во время концертной деятельности.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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