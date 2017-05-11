Евровидение-2017. СБУ оставит без санкций представителя Болгарии за песни в Крыму

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины не будет применять санкции из-за посещения Крыма к участнику Евровидения-2017 Кристиану Костову, представляющему Болгарию, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собеседника из СБУ.

Ранее в интернете появилось видео, на котором российский и болгарский певец Костов в 2014 году выступал в "Артеке" в Крыму.

"Украинские спецслужбы отказались считать правонарушением крымское выступление коренного москвича Кристиана Костова, представляющего Болгарию на Евровидении-2017", — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что певец выступал в Крыму летом 2014 года, до вступления в силу закона, предусматривающего ответственность за посещение Крыма без согласования с Киевом.

Как написала в четверг на своей странице в Facebook представитель СБУ Елена Гитлянская, решение о запрете на въезд принимает как Служба безопасности, так и Госпогранслужба.

В свою очередь пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил в комментарии УНИАН, что ведомство проверяет информацию о посещении Костовым Крыма. "Эта информация требует детального изучения, мы действуем в пределах полномочий. На момент, когда он въезжал в Украину, ни у нас, ни от других правоохранительных органов не поступала информация о том, что он, возможно, посещал временно оккупированную территорию. Мы эту информацию видели, мы ее изучим, если она подтвердится, то будем действовать в рамках закона", — сказал Слободян.

Кристиан Костов родился в Москве, российский и болгарский певец, финалист 1-го сезона российского проекта "Голос. Дети", обладатель второго места в 4-м сезоне болгарского проекта "X Factor".

В четверг в Киеве пройдет второй полуфинал конкурса. По итогам полуфинала, прошедшего во вторник, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Представитель России Юлия Самойлова не принимает участия в конкурсе из-за посещения Крыма.

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Наиболее вероятным победителем Евровидения-2017, по версии букмекеров, является итальянец Франческо Габбиани. Коэффициент участника из Португалии Сальвадора Собраля составляет 15/8, замыкает тройку претендентов на победу в конкурсе 17-летний болгарин Кристиан Костов с коэффициентом 16/1. Костов, которому предстоит выйти в четверг на сцену в полуфинале, также является, если верить ставкам, наиболее вероятным претендентом на выход в финал с коэффициентом 4/5.