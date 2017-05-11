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    Общество

    Погранслужба: певца из Болгарии нельзя привлечь за поездку в Крым

    Тема:

    Евровидение-2017. Второй полуфинал (33)

    (обновлено: )25404
    В Погранслужбе сообщили, что на момент возможной поездки Кристиана Костова в Крым, он был несовершеннолетним, то есть самостоятельно не мог принимать решений и ехал только в сопровождении взрослых.
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Участник Евровидения-2017 Кристиан Костов, представляющий Болгарию, на момент поездки в Крым был несовершеннолетним, поэтому его не могут привлечь к ответственности за посещение Крыма без согласования с Киевом, сообщила в четверг Госпогранслужба Украины.

    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Dagbladet. Евровидение в Украине: политика, подтасовки, жульничество

    "На момент возможной поездки представителя Болгарии на полуостров он был несовершеннолетним, то есть самостоятельно не мог принимать решений и ехал только в сопровождении взрослых", — говорится в сообщении.

    В ведомстве заявили, что законодательная норма, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка въезда в Крым, вступила в силу в конце 2014 года. "Также на момент пересечения конкурсантом государственной границы Украины информации или поручений других правоохранительных органов о том, что он, возможно, посещал оккупированный Крым вопреки законодательству Украины, в пограничном ведомстве не было", — добавили в Госпогранслужбе.

    Служба безопасности Украины ранее заявляла, что не будет применять санкции из-за посещения Крыма к Костову.

    Кристиан Костов родился в Москве, российский и болгарский певец, финалист 1-го сезона российского проекта "Голос. Дети", обладатель второго места в 4-м сезоне болгарского проекта "X Factor".

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    Наиболее вероятным победителем Евровидения-2017, по версии букмекеров, является итальянец Франческо Габбиани. Коэффициент участника из Португалии Сальвадора Собраля составляет 15/8, замыкает тройку претендентов на победу в конкурсе 17-летний болгарин Кристиан Костов с коэффициентом 16/1. Костов также является, если верить ставкам, наиболее вероятным претендентом на выход в финал с коэффициентом 4/5.

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