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    Общество

    Протесты на Волыни из-за сброса отходов: жители сняли блокаду с дорог

    (обновлено: )14101
    В Луцке состоялось правительственное совещание, которое возглавил Степан Кубив. В ходе переговоров жителей Ковеля заверили, что в течение недели отходы с завода захоронят в соседних районах, для указанных целей найдены пять участков.
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    volynnews.com

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Жители районного центра Ковель в Волынской области разблокировали дороги на Луцк, Львов и Киев, но оставили несколько палаток под стенами городского совета. Такие договоренности удалось достичь в среду в Луцке после правительственного совещания во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубив.

    Юрий Гаврилечко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    С пятницы, 5 мая, жители Ковеля блокировали выезды на столицу, а также Львов и Луцк с требованием утилизировать животные отходы на местном ветсанзаводе.

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    По словам Кубива, ситуация с филиалами государственного предприятия "Укрветсанзавод" критическая по всей стране, общая сумма долгов достигла 27 миллионов гривен.

    "Есть 18 филиалов в 15 регионах. Когда за последние два дня проанализировал всю ситуацию, то девять вообще не работают, по требованию людей завод в Ковеле зарыто. Подниму вопрос с Фондом госимущества и Министерством агрополитики о приватизации этих заводов", — цитирует УНН первого вице-премьера.

    В ходе совещания жителей заверили, что в течение недели отходы с завода захоронят в соседних районах, для указанных целей найдены пять участков.

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