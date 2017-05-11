Протесты на Волыни из-за сброса отходов: жители сняли блокаду с дорог

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Жители районного центра Ковель в Волынской области разблокировали дороги на Луцк, Львов и Киев, но оставили несколько палаток под стенами городского совета. Такие договоренности удалось достичь в среду в Луцке после правительственного совещания во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубив.

С пятницы, 5 мая, жители Ковеля блокировали выезды на столицу, а также Львов и Луцк с требованием утилизировать животные отходы на местном ветсанзаводе.

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По словам Кубива, ситуация с филиалами государственного предприятия "Укрветсанзавод" критическая по всей стране, общая сумма долгов достигла 27 миллионов гривен.

"Есть 18 филиалов в 15 регионах. Когда за последние два дня проанализировал всю ситуацию, то девять вообще не работают, по требованию людей завод в Ковеле зарыто. Подниму вопрос с Фондом госимущества и Министерством агрополитики о приватизации этих заводов", — цитирует УНН первого вице-премьера.

В ходе совещания жителей заверили, что в течение недели отходы с завода захоронят в соседних районах, для указанных целей найдены пять участков.