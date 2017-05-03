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    Киев

    В Киеве появились подземные мусорные баки

    (обновлено: )6310
    Первые из таких баков появились на Пейзажной аллее. В центре города установят 50 контейнеров, а к концу года их количество планируют увеличить до 100.
    В Киеве появились подземные мусорные баки
    facebook.com/Vitaliy.Klychko/

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Власти Киева установили подземные мусорные баки, сообщает пресс-служба Виталия Кличко на странице в Facebook.

    Юлия Грамотная
    Юлия Грамотная / Facebook
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    Первые из таких баков появились на Пейзажной аллее.

    В центре города установят 50 таких контейнеров, а к концу года их количество планируют увеличить до 100. 

    "Эти контейнеры современные, вместительные, выглядят опрятно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, — отметил Кличко. — Они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах.

    По его словам, один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров. 

    facebook.com/Vitaliy.Klychko/
    В Киеве появились подземные мусорные баки

    Как сообщалось ранее, столичные власти планируют сделать вывоз бытовых отходов отдельной коммунальной услугой. 

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