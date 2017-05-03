КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Власти Киева установили подземные мусорные баки, сообщает пресс-служба Виталия Кличко на странице в Facebook.

Первые из таких баков появились на Пейзажной аллее.

В центре города установят 50 таких контейнеров, а к концу года их количество планируют увеличить до 100.

"Эти контейнеры современные, вместительные, выглядят опрятно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, — отметил Кличко. — Они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах.

По его словам, один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров.

facebook.com/Vitaliy.Klychko/ В Киеве появились подземные мусорные баки

Как сообщалось ранее, столичные власти планируют сделать вывоз бытовых отходов отдельной коммунальной услугой.