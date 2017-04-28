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    Новый мусорный завод в Киеве чреват ростом тарифом на вывоз - эксперт

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    Столичные власти планируют сделать вывоз бытовых отходов отдельной коммунальной услугой. Чем это грозит киевлянам, в эфире "ГС" спрогнозировал председатель правления "Украинской Ресайклинг Ассоциации" Александр Лымарь.
    Киевская городская государственная администрация
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Власти Киева планируют сделать вывоз бытовых отходов отдельной коммунальной услугой. При этом на сегодняшний день сбор и вывоз мусора входит в структуру коммунальной услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории. По мнению депутатов Киевсовета, эта услуга в полной мере не охватывает сбор и вывоз мусора, в частности, частного сектора.

    Как изменится стоимость услуг по вывозу мусора после реализации планов столичных властей, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель правления Общественного союза "Украинская Ресайклинг Ассоциация" Александр Лымарь.

    "Все зависит от того, какие планы строит Киевская администрация. Если они планируют строить какие-то большие заводы, то, соответственно, это достаточно серьезное удорожание. По подсчетам, которые мы делали с экспертами, для того, чтобы построить мусороперерабатывающий завод возле Киева, нужно увеличить тарифы в 5-10 раз", — отметил эксперт.

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