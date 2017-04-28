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    Деньги за мусор. Гаврилечко: нужен платеж за вывоз властей на свалку

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    Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (170)

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    По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, отдельный платеж за вывоз мусора - это "тупой грабеж киевлян", поскольку у городских властей нет четких планов по строительству мусороперерабатывающих или сжигательных заводов.
    Юрий Гаврилечко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Городские власти столицы намерены сделать вывоз бытовых отходов отдельной коммунальной услугой. На сегодня сбор и вывоз мусора входит в структуру коммунальной услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории. По мнению депутатов Киевсовета, эта услуга в полной мере не охватывает сбор и вывоз мусора, в частности, частного сектора.

    Юлия Грамотная
    Юлия Грамотная / Facebook
    Тарифы за вывоз мусора в Киеве будут пересмотрены - представитель КГГА

    Советник заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная заявила в эфире "ГС", что в столице необходимо пересмотреть тариф на вывоз мусора по количеству людей, а не занимаемой жилплощади.

    "Я думаю, что пора уже вводить отдельный платеж за вывоз городских властей куда-нибудь на свалку и переселению их туда же. Не плохо бы Кличко поработать, допустим, в Бортничах, по уши в дерьме, чтобы он вообще понял, чем должен заниматься мэр, вместо того чтобы перекрывать центр Киева на месяц из-за никому не нужного Евровидения", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

    Эксперт объяснил, что любые изменения в платежах должны быть направлены на четко определенные цели.

    "У Киева что, есть план строительства хотя бы мусоросжигающего, я уже не говорю о мусороперерабатывающем, завода? Нет плана. Есть какие-то планы по изменению условий хранения этого мусора или какую-то новую свалку собираются строить? Нет. Если вводится новый платеж, нужно понимать — зачем? И пока не будет ответа на вопрос "зачем?", это тупой грабеж киевлян и не более того", — считает Гаврилечко.

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    Как подчеркнул эксперт, что в Украине не существует рынка переработки мусора. И все отговорки, что мусором у нас заниматься невыгодно — блеф. 

    "У нас никто палец о палец не ударил, чтобы этот рынок появился. Вот те самые товарищи, которые вывозят мусор, хоть что-нибудь сделали в плане проведения информационной кампании для граждан, убеждении их в том, что мусор желательно сортировать по разным местам, какие-то бонусы за эту работу есть? Если эти ребята хотят на чем-то заработать, то должны вложиться. Поэтому все разговоры, что это невыгодно, это ложь: они не хотят вкладывать деньги в создание рынка, они хотят, чтобы граждане заплатили им больше за те услуги, которые они предоставляют, и всё. Когда люди хотят заработать, они для начала куда-то инвестируют. Это общемировая практика: нет инвестиций — нет заработка. А если у тебя есть монопольное положение, ты можешь диктовать цены, ни копейки не инвестируя никуда", — сказал Гаврилечко.

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