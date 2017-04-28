Деньги за мусор. Гаврилечко: нужен платеж за вывоз властей на свалку

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Городские власти столицы намерены сделать вывоз бытовых отходов отдельной коммунальной услугой. На сегодня сбор и вывоз мусора входит в структуру коммунальной услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории. По мнению депутатов Киевсовета, эта услуга в полной мере не охватывает сбор и вывоз мусора, в частности, частного сектора.

Советник заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная заявила в эфире "ГС", что в столице необходимо пересмотреть тариф на вывоз мусора по количеству людей, а не занимаемой жилплощади.

"Я думаю, что пора уже вводить отдельный платеж за вывоз городских властей куда-нибудь на свалку и переселению их туда же. Не плохо бы Кличко поработать, допустим, в Бортничах, по уши в дерьме, чтобы он вообще понял, чем должен заниматься мэр, вместо того чтобы перекрывать центр Киева на месяц из-за никому не нужного Евровидения", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт объяснил, что любые изменения в платежах должны быть направлены на четко определенные цели.

"У Киева что, есть план строительства хотя бы мусоросжигающего, я уже не говорю о мусороперерабатывающем, завода? Нет плана. Есть какие-то планы по изменению условий хранения этого мусора или какую-то новую свалку собираются строить? Нет. Если вводится новый платеж, нужно понимать — зачем? И пока не будет ответа на вопрос "зачем?", это тупой грабеж киевлян и не более того", — считает Гаврилечко.

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Как подчеркнул эксперт, что в Украине не существует рынка переработки мусора. И все отговорки, что мусором у нас заниматься невыгодно — блеф.

"У нас никто палец о палец не ударил, чтобы этот рынок появился. Вот те самые товарищи, которые вывозят мусор, хоть что-нибудь сделали в плане проведения информационной кампании для граждан, убеждении их в том, что мусор желательно сортировать по разным местам, какие-то бонусы за эту работу есть? Если эти ребята хотят на чем-то заработать, то должны вложиться. Поэтому все разговоры, что это невыгодно, это ложь: они не хотят вкладывать деньги в создание рынка, они хотят, чтобы граждане заплатили им больше за те услуги, которые они предоставляют, и всё. Когда люди хотят заработать, они для начала куда-то инвестируют. Это общемировая практика: нет инвестиций — нет заработка. А если у тебя есть монопольное положение, ты можешь диктовать цены, ни копейки не инвестируя никуда", — сказал Гаврилечко.