Тарифы за вывоз мусора в Киеве будут пересмотрены - представитель КГГА

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве хотят сделать вывоз мусора отдельной коммунальной услугой. Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам экологической политики поддержала соответствующий проект решения.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов входят в коммунальные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовой территории. По мнению киевских чиновников, право на оказание такой "старой-новой" коммунальной услуги должно решаться на конкурсной основе.

Почему власти решили сделать вывоз мусор отдельной услугой рассказала в эфире радиостанции "Голос Столицы" советник заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо знадобилось робити вивезення сміття окремою комунальною послугою?

— Тому що в першу чергу специфіка самої послуги трошки окрема. Тобто по факту її виконує не сам ЖЕК. Він займається прибиранням території, а вивезенням та утилізацією відходів займаються відповідно кілька підприємств, які працюють в Києві. В тому числі, це одне з них — комунальне підприємство "Київкомунсервіс". Це міське підприємство. І відповідно є питання логіки формування тарифу, тому що зараз формується квартплата на квадратний метр. Дуже важливо, щоб в питанні ціни на вивезення сміття, все ж таки, ми виходили не з квадратури. Тому що не квадратні метри у нас формують сміття, а люди, які продукують ці кубометри відходів. І прив'язуватися треба саме в нарахуванні проживаючих.

Скільки зараз коштує вивезення сміття? Чи зросте ця послуга після того, як стане окремою послугою?

— Про це дуже важко сказати, тому що це питання дуже детальних пропрацювань. Сьогодні кілька підприємств працює на ринку вивезення твердих побутових відходів. Тому сказати, що знизиться чи збільшиться тариф, дуже важко. Це повинен бути окремий механізм та окремий прорахунок. Якщо говорити зараз про квартирну плату, яка сьогодні є, то вона коливається в межах 2,80 гривень за один квадратний метр, це до 20 числа, ви знаєте, що є 10% знижка. І понад три гривні після 20 числа, коли ця знижка не діє. Так само квартплата, куди зараз входить і послуга вивезення відходів. Тому можна сказати, що це найнижчий тариф в місті Києві порівняно з тими ж комерційними структурами, тариф яких на сьогоднішній день складає близько семи гривень за квадратний метр.

Яким чином обиратиметься компанія, що займатиметься вивезенням сміття? Це буде тендер?

— Це теж механізм буде опрацьовуватися. Але ж ви розумієте, що на сьогоднішній день у нас будинки знаходяться в приватній власності і власники повинні в першу чергу обирати для себе, хто повинен вивозити сміття, прибирати у них. Є механізми обрання цих підприємств. І тут не повинно бути жодної монополії і жодних диктаторських методів. Тобто люди повинні бути вільні для обрання підприємства, яке може їх обслуговувати.

Є план кількості цих компаній? Як вони працюватимуть? Одна компанія обслуговуватиме один район?

— У нас є кілька підприємств на ринку. Не можна в адміністративному порядку поділити і закріпити за якоюсь конкретною компанією, наприклад, конкретний адміністративний район міста Києва. Тому що мешканці завтра захочуть обрати іншу компанію. І вони мають на це повне право з правової точки зору, і з точки зору елементарного вибору і конкуренції на ринку. Конкуренція повинна бути найголовнішим регулятором на ринку.

З ким споживач укладатиме угоду про вивезення?

— Прийнято рішення тільки на профільній комісії. Відповідно ще буде кілька комісій. Ще рано говорити, як це торкнеться кінцевого споживача.

У Києві хочуть побудувати п'ять центрів переробки сміття. Що це за центри?

— Це будуть центри поводження з побутовими відходами, а основним акцентом буде переробка сміття. Тобто сортування і подальша переробка окремих фракцій. Основними фракціями є органічні відходи, рослинні органічні відходи, так звана біомаса. З неї можливо добувати біогаз, який може стати джерелом електро- та теплової енергії. Також мова йде про ресурсоцінні фракції: скло, пластик, метал і папір, який може відправлятися на вторинну переробку. На сьогоднішній день столичні потужності переробки завантажені лише на 20%. І в Україні ситуація не краще. Тому ми говоримо про те, щоб цю фракцію максимально переробляти і отримувати від неї в результаті чергової переробки нову продукцію. А також мова йде про відібраний матеріал у вигляді деревини та залишків паперу. Тобто про так зване умовне паливо. І це умовне паливо можна використовувати для джерел теплової та електроенергії, збудувавши або переоснастивши котельні на альтернативному паливі.

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Вони будуть приватні чи комунальні?

— Це буде вирішуватися теж в процесі перемовин. Ми не можемо зараз сказати, тому що лише бюджету на будівництво таких сміттєпереробних потужностей однозначно не вистачить. І нам потрібно шукати інвесторів та підприємства, які мають досвід.

Ранее в эфире радиостанции "Голос Столицы" владелец компании "Инновационная компания Альфакат" Игорь Гнида заявил, что в переработке мусора лучше всего себя зарекомендовала немецкая технология максимальной переработки, при которой 97% отходов подлежат обратному использованию.