Под Харьковом загорелась мусорная свалка

ГУ ГСЧС в Харьковской области

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На открытой территории мусороперерабатывающего завода под Харьковом, где хранились твердые бытовые отходы, накануне днем вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"К месту пожара были направлены силы и средства пяти пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м", — говорится в сообщении.

ГУ ГСЧС в Харьковской области Пожар на мусорной свалке под Харьковом

В ГСЧС отметили, что тушить такие пожары довольно сложно, ведь при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.

В ночь на пятницу пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по полной ликвидации.

Напомним, во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.