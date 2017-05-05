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    Под Харьковом загорелась мусорная свалка

    (обновлено: )24
    По данным ГСЧС, накануне днем на территории мусороперерабатывающего завода вспыхнул пожар, который удалось локализовать только в ночь на пятницу. На данный момент продолжаются работы по ликвидации возгорания.
    Пожар на мусорной свалке под Харьковом
    ГУ ГСЧС в Харьковской области

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На открытой территории мусороперерабатывающего завода под Харьковом, где хранились твердые бытовые отходы, накануне днем вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

    "К месту пожара были направлены силы и средства пяти пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м", — говорится в сообщении.

    ГУ ГСЧС в Харьковской области
    Пожар на мусорной свалке под Харьковом

    В ГСЧС отметили, что тушить такие пожары довольно сложно, ведь при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.

    В ночь на пятницу пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по полной ликвидации.

    Напомним, во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.

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