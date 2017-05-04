"Миротворец" опубликовал данные Харатьяна

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Данные о российском актере театра и кино Дмитрии Харатьяне опубликованы на сайте "Миротворец".

Как сообщается на сайте "Миротворец", Харатьян попал в базу данных, поскольку начиная с марта 2014 года неоднократно "незаконно пересекал государственную границу Украины в Крыму".

Скриншот Данные Дмитрия Харатьяна на сайте "Миротворец"

Ранее ресурс "Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

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Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.