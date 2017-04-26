"Миротворец" опубликовал данные еще одной российской певицы

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Данные российской певицы Нюши опубликованы на сайте "Миротворец" за посещение Крыма.

Как отмечается на сайте, Нюша попала в базу данных под своим настоящим именем Анна Шурочкина за "неоднократное незаконное пересечение государственной границы Украины" в августе 2016-го и апреле 2017 года. Также на сайте приводятся фотографии выступления певицы в Крыму.

Скриншот Данные о певице "Нюше" на сайте "Миротворец"

Ранее в базу "Миротворца" попал российский рэпер Баста.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.