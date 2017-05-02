"С похмелья всю жизнь". Певцов обозвал СБУ из-за внесения в базу "Миротворца"

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Российский актер Дмитрий Певцов заявил, что не переживает по поводу появления своего имени в базе сайта "Миротворец", при этом назвав сотрудников Службы безопасности Украины "больными людьми".

"Никакой реакции нет. Что на психов реагировать? Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать: они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные люди. Пожалеть только их можно", — сказал Певцов в интервью "Национальной службе новостей".

"То ли профессионалов не осталось совсем, то ли совсем бесы там ходят по коридорам, ни здравого смысла, ни системы уже нет. На Украине я был очень давно: как только там вселились бесы, и сменилась власть, я туда перестал ездить", — признался артист.

Ранее ресурс "Миротворец" внес Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

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Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Сайт "Миротворец" ранее опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".