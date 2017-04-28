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    Лоза о включении в базу "Миротворца": охламоны называют меня врагом

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (236)

    (обновлено: )22750
    Как заявил Юрий Лоза, "миротворцы" пытаются создать "образ врага" из людей, которые сотрудничают с Россией, однако в базу "Миротворца" не вносят президента Петра Порошенко.
    Юрий Лоза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза заявил, что не удивлен включением своих данных в базу сайта "Миротворец".

    Ранее сообщалось, что данные певца попали в базу "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "разжигание межнациональной розни". Также "Миротворец" опубликовал данные российской певицы Дианы Гурцкой.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я ничуть не удивлен, скорее, удивлен – почему так поздно? Я выступал в Крыму на концерте по случаю двухлетия присоединения полуострова к России. Эти "миротворцы" пытаются создать "образ врага"- это все, кто сотрудничали с Россией. Но почему-то они не заносят в свою базу (президента Петра) Порошенко, который спокойненько с Россией сотрудничает. Странная какая то у них политика: президенту можно, а другим нет. Они называют себя "миротворцами"… Ребята, а вы что – творите мир, кого-то не пуская и запрещая? Странная логика, сами опровергают собственное название. У меня в подписчиках много украинцев. Нормальные адекватные люди все понимают, а какие-то охламоны, которые назвали себя "творцами мира", называют меня своим врагом", — сказал Лоза РИА Новости.

    Певец так же выразил недоумение по поводу обвинения его в "разжигании межнациональной розни".

    "Я в свое время говорил: Нехорошо свергать президента, нельзя бросать в силовиков "Коктейли Молотова", нельзя нарушать порядок – это что ли разжигание межнациональной розни? Или, если я говорю, что ваши украинские солдаты воюют со своим народом?" — сказал Лоза.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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