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    Культура

    Дмитрий Певцов попал в базу "Миротворца"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (239)

    (обновлено: )20002
    Как говорится на сайте "Миротворец", российский актер и певец Дмитрий Певцов попал в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины".
    Народный артист РФ Дмитрий Певцов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Российский актер и певец Дмитрий Певцов внесен в базу сайта "Миротворец" из-за посещения им Крыма.

    Как указано на сайте, Певцов попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины".

    Стас Пьеха
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Скандальная база "Миротворца": российские артисты под прицелом

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в конкурсе.

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    Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

    Сайт "Миротворец" ранее опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". 

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