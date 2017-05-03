"Миротворец" опубликовал данные певца из группы "Чай вдвоем"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные о российском певце, бывшем участнике группы "Чай вдвоем" Станиславе Костюшкине.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Костюшкин попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" во время гастролей в Крыму.

Скриншот Данные Станислава Костюшкина на сайте "Миротворец"

Ранее ресурс "Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

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Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.