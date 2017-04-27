ВСУ проведут плановые учения вблизи Крыма

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные в пятницу, 28 апреля, проведут учения в Херсонской области, недалеко от админграницы с АР Крым, сообщил пресс-офицер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Игорь Бирюков.

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"Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш и преодоление водных преград", – сообщил Бирюков в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, данные учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.

Кроме того, в оперативном командовании "Юг" ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области отдельной мотопехотной бригадой, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

В пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины подтвердили, что проведение учений в регионе на работу КПВВ на административной границе с Крымом не повлияют.

На минувшей неделе возле админграницы с Крымом СБУ и пограничники провели антитеррористические учения. Совместную учебную операцию провели управление СБУ в Херсонской области, бойцы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, сотрудники полиции, ГСЧС, государственной пенитенциарной службы, Херсонской облгосадминистрации, органов местного самоуправления.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.