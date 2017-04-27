наверх
27.04.201703:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    ВСУ проведут плановые учения вблизи Крыма

    (обновлено: )2310
    Пресс-офицер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Игорь Бирюков сообщил, что в ходе учений "предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш и преодоление водных преград".
    Учения сухопутных войск. Архивное фото
    facebook.com/theministryofdefence.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные в пятницу, 28 апреля, проведут учения в Херсонской области, недалеко от админграницы с АР Крым, сообщил пресс-офицер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Игорь Бирюков.

    Смотрите также: Тактические учения ЧФ РФ в Крыму

    "Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш и преодоление водных преград", – сообщил Бирюков в комментарии Крым.Реалии.

    По его словам, данные учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.

    Учения ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма
    сайт Минобороны Украины
    Учения ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма

    Кроме того, в оперативном командовании "Юг" ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области отдельной мотопехотной бригадой, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

    В пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины подтвердили, что проведение учений в регионе на работу КПВВ на административной границе с Крымом не повлияют.

    На минувшей неделе возле админграницы с Крымом СБУ и пограничники провели антитеррористические учения. Совместную учебную операцию провели управление СБУ в Херсонской области, бойцы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, сотрудники полиции, ГСЧС, государственной пенитенциарной службы, Херсонской облгосадминистрации, органов местного самоуправления.

    Читайте также — Гибель военных на полигоне в Чугуеве: силовики "путаются в показаниях"

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Польский флаг
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?