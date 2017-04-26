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    В ходе учений в Канаде погиб военнослужащий, еще трое ранены

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    Инцидент с участием транспортного средства произошел на базе ВС Канады в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта. Военная полиция начала расследование инцидента.
    Канадские военнослужащие во время учений
    Министерство обороны Канады

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Один военный погиб, еще трое ранены в результате инцидента в ходе учений Rugged Bear в канадской провинции Альберта, сообщается в пресс-релизе министерства обороны Канады.

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    dpsu.gov.ua
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    Как отмечается, что инцидент с участием транспортного средства произошел в районе 10.00 по местному времени (17.00 по Киеву) на базе ВС Канады в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта.

    По данным военного ведомства, три солдата были госпитализированы, один скончался от полученных травм. Дополнительной информации о состоянии пострадавших пока не сообщается. Военная полиция начала расследование инцидента.

    Учения Rugged Bear проходят в рамках подготовки к миссиям в Латвии, Ираке и на Украине — это ключевое мероприятие по огневой подготовке с боевой стрельбой в рамках программы канадской армии, которая проходит с 3 апреля по 4 мая. В учениях, которые проходят в центре отработки маневров в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта, задействованы три тысячи человек.

    Ранее сообщалось, что в Швеции в ходе учений погиб военный

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