Гибель военных на полигоне в Чугуеве: силовики "путаются в показаниях"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады, погибшие на полигоне в Чугуеве Харьковской области, получили осколочные ранения, сообщил первый заместитель военного прокурора сил АТО подполковник Виталий Панченко.

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Накануне стало известно, что на военном полигоне в Чугуеве во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих.

"Во время учений с использованием боевых машин БМП-1 констатирован факт смерти двух военнослужащих по контракту. У обоих обнаружены осколочные ранения", — отметил Панченко в комментарии "Укринформу".

По его словам, причина смерти устанавливается, однако "предварительно, возле военнослужащих разорвался снаряд".

"На месте события работает следственно-оперативная группа военной прокуратуры Харьковского гарнизона, сотрудники Харьковского зонального отдела военной службы правопорядка, судебные эксперты", — добавил Панченко.

По данным подполковника, по факту гибели военнослужащих открыто уголовное производство по ч.3 ст. 414 УК Украины.

В то же время пресс-секретарь оперативного пресс-центра Минобороны Украины Виталий Саранцев в комментарии УНИАН заявил, что на военном полигоне, где погибли военных, применяли только стрелковое оружие.

"Автоматы, пулеметы. Возможно, БМП", — подчеркнул Саранцев. Он уточнил, что тяжелое вооружение на полигоне не использовалось.

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В четверг, 27 апреля, запланирован брифинг военного прокурора, во время которого он расскажет о ходе расследования гибели военнослужащих.

На днях сообщалось, что на территории Яворовского военного полигона во Львовской области военнослужащий убил женщину — военного медика.