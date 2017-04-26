Евровидение-2017: СБУ провела антитеррористические учения

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области провела тактико-специальные антитеррористические учения на базе "Международного выставочного центра", где в мае будет проходить песенный конкурс Евровидение, сообщает пресс-служба СБУ.

Тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Отработано взаимодействие правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти. По условиям учения, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой "террористы" взорвали легковой автомобиль, захватили заложников, забаррикадировались в помещении МВЦ и сообщили о своих требованиях", — сообщили подробности в СБУ.

Члены оперативного штаба спланировали и организовали проведение условной антитеррористической операции.

"Подразделения спецназначения задержали "террористов", освободили "заложников", медики оказали помощь "раненым", взрывотехническая оперативная группа обезвредила "взрывчатку", найденную в здании", — сообщает ведомство.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.