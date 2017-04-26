Заключительная конференция по учениям Sea Breeze началась в Одессе

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Заключительная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2017 стартовала в Одессе, сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

"В Одессе началась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2017. Целью обучения будет отработка совместных действий многонациональных органов управления и сил в ходе морской операции по безопасности в кризисном регионе", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, во время заключительной конференции планируется окончательно согласовать проведение основных мероприятий, проработку плана обучения, определение логистических потребностей, порядка обеспечения сил. Кроме того, участники мероприятия проведут рекогносцировку мест проведения обучения.

В пресс-службе сообщили, что составляющими военных маневров будут морская, сухопутная и воздушная компоненты, "основным документом, по которому будет функционировать многонациональный штаб, является Руководство NTTP 3-32.1 (ВМС США)".