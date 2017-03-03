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03.03.201709:55
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    Политика

    Sea Breeze: в ВМС сообщили детали проведения украинско-американских учений

    (обновлено: )5603
    В ходе конференции представители Украины, США, Азербайджана, Бельгии и других стран в течение четырех дней занимались подготовкой будущих международных маневров.
    Учения Sea Breeze. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Военные отработают на украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе, сообщил в четверг пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

    Смотрите также: Завершение учений Sea Breeze-2016 в Одесской области

    "В Одессе сегодня, 2 марта, завершилась главная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2017, целью которых будет проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе", — говорится в сообщении.

    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО
    Министерство обороны Украины
    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО

    По данным ВМС, в ходе конференции представители Украины, США, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Великобритании, Франции, Канады, Молдавии, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции в течение четырех дней занимались подготовкой будущих международных маневров.

    "В ходе конференции мы проработали детальный план и сценарий маневров, определили потенциальный состав участников, согласовали взаимодействие морского, наземного и воздушного компонентов, осуществили обзор районов проведения учения. Также, с привлечением иностранных специалистов, мы отработали структуру штаба, который будет аналогичным соответствующим штабам НАТО", — сказал начальник штаба руководства учений Sea Breeze-2017 от украинской стороны капитан Константин Плахотнюк.

    Учения будут проведены на Украине летом текущего года.

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