Sea Breeze: в ВМС сообщили детали проведения украинско-американских учений

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Военные отработают на украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе, сообщил в четверг пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

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"В Одессе сегодня, 2 марта, завершилась главная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2017, целью которых будет проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе", — говорится в сообщении.

По данным ВМС, в ходе конференции представители Украины, США, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Великобритании, Франции, Канады, Молдавии, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции в течение четырех дней занимались подготовкой будущих международных маневров.

"В ходе конференции мы проработали детальный план и сценарий маневров, определили потенциальный состав участников, согласовали взаимодействие морского, наземного и воздушного компонентов, осуществили обзор районов проведения учения. Также, с привлечением иностранных специалистов, мы отработали структуру штаба, который будет аналогичным соответствующим штабам НАТО", — сказал начальник штаба руководства учений Sea Breeze-2017 от украинской стороны капитан Константин Плахотнюк.

Учения будут проведены на Украине летом текущего года.