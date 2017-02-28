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    Фотоленты

    Танковые учения курсантов Военной академии Одессы

    (обновлено: )69
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов Военной академии Одессы
    Генштаб ВСУ в facebook
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов Военной академии Одессы
    Генштаб ВСУ в facebook
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов Военной академии Одессы
    Генштаб ВСУ в facebook
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов Военной академии Одессы
    Генштаб ВСУ в facebook
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов Военной академии Одессы
    Генштаб ВСУ в facebook
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов Военной академии Одессы
    Генштаб ВСУ в facebook
    Учения курсантов военной академии Одессы
    Учения курсантов Военной академии Одессы
    Генштаб ВСУ в facebook

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    Учения курсантов Военной академии Одессы

    Курсанты Военной академии Одессы на Черноморском полигоне усовершенствовали навыки вождения бронетехники в экстремальных ситуациях.

    Занятия по экстремальному вождению бронетехники: БТР-80, БМП-2, МТЛБ, БМД проходят на танкодроме, оборудованном специальными препятствиями. 

    В ходе учений курсанты выполняли приемы маневрирования на скоростных участках, а также получают навыки управления техникой в населенных пунктах и в сложных дорожно-транспортных ситуациях.

    Смотрите также фотоленту: Тактические учения Воздушных сил ВСУ на Гончаровском полигоне

    Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил японской стороне проведение совместных военных учений. Инициатива, как сообщается на сайте Рады, была высказана в ходе встречи Парубия с главой комитета Палаты советников парламента Японии по иностранным делам и обороне Такаси Уто.

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