Танковые учения курсантов Военной академии Одессы

Курсанты Военной академии Одессы на Черноморском полигоне усовершенствовали навыки вождения бронетехники в экстремальных ситуациях.

Занятия по экстремальному вождению бронетехники: БТР-80, БМП-2, МТЛБ, БМД проходят на танкодроме, оборудованном специальными препятствиями.

В ходе учений курсанты выполняли приемы маневрирования на скоростных участках, а также получают навыки управления техникой в населенных пунктах и в сложных дорожно-транспортных ситуациях.

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Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил японской стороне проведение совместных военных учений. Инициатива, как сообщается на сайте Рады, была высказана в ходе встречи Парубия с главой комитета Палаты советников парламента Японии по иностранным делам и обороне Такаси Уто.