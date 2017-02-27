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    Иран начал крупномасштабные военно-морские учения в Индийском океане

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    Военно-морские силы Ирана начали крупномасштабные военные учения "Велаят-95" на севере Индийского океана. Учения стартовали в воскресенье утром по приказу командующего иранскими ВМС, контр-адмирала Хабибулла Саяри.
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    Зона проведения маневров охватывает примерно два миллиона квадратных километров и располагается в районе 10-ой параллели северной широты.

    Как ранее сообщил Саяри, военно-морские учения "Велаят-95" предполагают проведение тактических маневров, разведывательной операции, запуск ракет и торпед, а также проведение спасательных операций.

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    Во время учений в рамках оборонительной операции стратегического значения используется военная техника, включая подлодки и вертолеты иранского производства. Командование ВМС Ирана не обнародовало данных о количестве боевых единиц.

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